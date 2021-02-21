Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре

Представители военных ВУЗов Украины влипли в скандал во время презентации в одной из школ Днепра.

Об этом сообщил отец ученика 11 класса Михаила Пономаренко Алексей.

По его словам, история произошла 18 февраля. Тогда на урок к его сыну наведались группа в составе семи представителей военных ВУЗов со всей Украины, которые агитировали учеников вступать в их заведения.

Первым выступил представитель Львова, который говорил на ломаном украинском языке. Затем слово взял представитель Киева и сразу же попросил перейти на российский язык.

Пономаренко пишет, что никто из класса, включая двоих учителей не возразили военным, кроме его сына, который высказался против, а потому киевлянин продолжил говорить на украинском.

Школьник продолжал настаивать на украинском языке и когда дело дошло до представителей Харькова и Днепра, что завершилось словесной перепалкой, во время которой те начали угрожать парню "беседой". Тот однако на угрозы не поддался.

Директор школы позже сообщила, что в этой ситуации стоит на стороне ученика и провела разъяснительные беседы с учителями и военными.

Как сообщалось ранее, 15-летняя пользовательница TikTok Лиза Леоненко попала в базу Миротворца из-за своего скандального видео, в котором она высказалась, что не любит украинский язык.

После этого она публично извинилась за свои заявления.