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Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре

Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
19:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Представители военных ВУЗов Украины влипли в скандал во время презентации в одной из школ Днепра. 

Об этом сообщил отец ученика 11 класса Михаила Пономаренко Алексей. 

По его словам, история произошла 18 февраля. Тогда на урок к его сыну наведались группа в составе семи представителей военных ВУЗов со всей Украины, которые агитировали учеников вступать в их заведения. 

Первым выступил представитель Львова, который говорил на ломаном украинском языке. Затем слово взял представитель Киева и сразу же попросил перейти на российский язык. 

Пономаренко пишет, что никто из класса, включая двоих учителей не возразили военным, кроме его сына, который высказался против, а потому киевлянин продолжил говорить на украинском.  

Школьник продолжал настаивать на украинском языке и когда дело дошло до представителей Харькова и Днепра, что завершилось словесной перепалкой, во время которой те начали угрожать парню "беседой". Тот однако на угрозы не поддался. 

Директор школы позже сообщила, что в этой ситуации стоит на стороне ученика и провела разъяснительные беседы с учителями и военными. 

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Как сообщалось ранее, 15-летняя пользовательница TikTok Лиза Леоненко попала в базу Миротворца из-за своего скандального видео, в котором она высказалась, что не любит украинский язык

После этого она публично извинилась за свои заявления.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украинский язык, Днепр, Российский язык.
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