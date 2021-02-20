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15-летняя блогер после скандала в TikTok резко заговорила на украинском (видео)

15-летняя блогер после скандала в TikTok резко заговорила на украинском (видео)
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф

TikTok-блогерша Лиза Леоненко публично  извинилась за свои заявления об украинском языке. Видеоролик был опубликован на странице 15-летней киевлянки в соцсети.

“Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение на украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык, хорошо им владею. Но с  небольшим акцентом”, — сказала девушка на украинском языке.

Также Леоненко заявила, что не говорила плохого о своей стране, и людей обижать не хотела.

“Мне нравится жить в Украине. Я не сказала ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны. Я надеюсь, что вы поняли, почему так получилось. Я не хотела обижать людей. Простите”, — отметила она.

Ранее, Лиза Леоненко попала в скандал после публикации видео  в TikTok, где она высказалась, что не любит украинский язык. Поступок девушки вызвал бурную реакцию зрителей.

Через некоторое время данные блогера появились на сайте "Миротворец".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 336

Все по теме:

Скандал, Украинский язык, Блогер, TikTok, Лиза Леоненко.
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