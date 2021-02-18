Пользовательница TikTok влипла в скандал из-за украинского языка

В TikTok разгорелся скандал из-за украинского языка. Все началось с публикации видеоролика 15-летней пользовательницы из Киева Лизы Леоненко, где она высказалась, что не любит украинский язык. Поступок девушки вызвал бурную реакцию зрителей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

Согласно предоставленным данным, на блогершу и ее родителей посыпались угрозы и оскорбления.

Затем девушка опубликовала еще несколько роликов, где заявила, что "ничего не должна ни Украине, ни языку и вообще человек имеет право сам выбирать, на каком языке разговаривать".

При этом некоторые из видео девушка уже успела удалить.

В сети уже опубликовали личную информацию о девушке и ее семье. Отдельные пользователи призывают ее разыскать

Стоит напомнить, что ранее 20-летняя украинская блогерша Таисия Маламан, более известна в сети под ником @di.rubens попала в скандал из-за ролика в TikTok.