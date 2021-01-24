Эхо скандала с Di.rubens: в сети появился список патриотических блогеров в TIkTok

На фоне скандала с 20-летней украинской блогершей Таисией Маламан (Онацкая), более известной в сети под ником @di.rubens, которая, стоя на Майдане Независимости в Киеве из предложенных интервьюером вариантов "Украина или Россия" выбирала РФ, в сети появился список украиноязычных Тиктокеров.

Все подробности скандала можно прочитать в материале “Телеграфа” - Скандал с Таисией Маламан - что произошло с блогершей di.rubens.

На телеграмм-канале Анатолия Штирлица появился призыв поддерживать украиноязычный ТікТок и украинцев, которые его развивают. И был добавлен список этих каналов.

Данило "Чорнобровий"

Подписчики: 126.8K

Лайки: 3M

Анастасія Тащук

Подписчики: 64.5K

Лайки: 1.3M

Славна панна

Подписчики: 31.6K

Лайки: 803.2K

Молодіжний патріотичний рух "Основи майбутнього"

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Лайки: 281.5K

Позивний "Колим"

Подписчики: 12.5K

Лайки: 238K

Андрій Шимановський

Подписчики: 97K

Лайки: 1.5M

Баранецька

Подписчики: 5375

Лайки: 72.1K

Іронічний історик

Подписчики: 14.7K

Лайки:202.6K

Кароокий

Подписчики: 7455

Лайки: 246.1K

Антивата, ЗС України та її воїни

Подписчики: 51.7K

Лайки: 1.1M

Ранее, “Телеграф” составил небольшой список самых популярных тиктокеров из Украины.