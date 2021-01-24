Эхо скандала с Di.rubens: в сети появился список патриотических блогеров в TIkTok

На фоне скандала с 20-летней украинской блогершей Таисией Маламан (Онацкая), более известной в сети под ником @di.rubens, которая, стоя на Майдане Независимости в Киеве из предложенных интервьюером вариантов "Украина или Россия" выбирала РФ, в сети появился список украиноязычных Тиктокеров.
Все подробности скандала можно прочитать в материале “Телеграфа” - Скандал с Таисией Маламан - что произошло с блогершей di.rubens.
На телеграмм-канале Анатолия Штирлица появился призыв поддерживать украиноязычный ТікТок и украинцев, которые его развивают. И был добавлен список этих каналов.
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Ранее, “Телеграф” составил небольшой список самых популярных тиктокеров из Украины.