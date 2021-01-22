Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)

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20:28 Сегодня Телеграф

TikTok - самая быстрорастущая крупная социальная сеть в мире, сервис, с помощью которого можно создавать и просматривать короткие видео, а принадлежит он пекинской компании ByteDance.

В 2020 году международной коммуникационной группой Dentsu Aegis Network Ukraine и аналитической платформой HypeAuditor был проведен анализ, который показал, что Украина заняла 25 место по количеству популярных аккаунтов TikTok в мире (а это более 1000 аккаунтов сервиса), а основной аудиторией TikTok в Украине являются представительницы прекрасного пола от 13 до 24 лет (51,23%).

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Отметим, что сервис TikTok, в отличие от видео хостинга YouTube, не платит авторам контента за просмотры. Но пользователи могут зарабатывать на рекламе, которую у них могут заказывать различные бренды и агентства.

В этот раз "Телеграф" решил составить небольшой список самых популярных тиктокеров Украины.

Яна Дога - @yanadoga

Подписчики: 9,4 миллионов

Лайки: 142,1 миллионов

Яна родилась в Измаиле Одесской области, но сейчас живет вместе с мужем в Киеве. Выкладывает короткие смешные ролики, а также планирует записывать треки.

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Влада Гармаш - @ggarmash

Подписчики: 5,9 миллиона

Лайки: 87,2 миллионов

Изначально Влада Влада снимала различные бьюти-видео, а став  более популярной, решила проводить онлайн-обучение тиктоку.

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Лиана Сулейманова - @lianayel

Подписчики: 4,9 миллиона

Лайки: 184,3 миллионов

Девушка снимает каверы на популярные хиты, а скоро планирует выпустить собственный трек.

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Дима Евтушенко - @evtushenko_dima

Подписчики: 4,3 миллиона

Лайки: 52,8 миллионов

Дима - талантливый иллюзионист. Выкладывает видео, в которых удивляет различными фокусами в шуточной форме.

Надя Дорофеева - @nadyadorofeeva

Подписчики: 2,9 миллиона

Лайки: 26,6 миллионов

Экс-участница группы "Время и Стекло" и просто талантливая украинская артистка. Радует фанов зажигательными танцами.

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Трейси Жозе Мануэль - @etotracyyy

Подписчики: 1,9 миллиона

Лайки: 22,6 миллионов

Экзотическая внешность Мануэль из Одессы снимает юмористические скетчи, которые полюбились многочисленной публике.

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Напомним, что недавно в сети крупно оскандалилась своим видео о любви к России украинская звезда TikTok под ником @di.rubens (наст. имя Таисия Маламан, или Онацкая). На аккаунт девушки подписано 2,9 миллиона пользователей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 441

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Знаменитости, TikTok.
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