Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)

TikTok - самая быстрорастущая крупная социальная сеть в мире, сервис, с помощью которого можно создавать и просматривать короткие видео, а принадлежит он пекинской компании ByteDance.
В 2020 году международной коммуникационной группой Dentsu Aegis Network Ukraine и аналитической платформой HypeAuditor был проведен анализ, который показал, что Украина заняла 25 место по количеству популярных аккаунтов TikTok в мире (а это более 1000 аккаунтов сервиса), а основной аудиторией TikTok в Украине являются представительницы прекрасного пола от 13 до 24 лет (51,23%).
Отметим, что сервис TikTok, в отличие от видео хостинга YouTube, не платит авторам контента за просмотры. Но пользователи могут зарабатывать на рекламе, которую у них могут заказывать различные бренды и агентства.
В этот раз "Телеграф" решил составить небольшой список самых популярных тиктокеров Украины.
Яна Дога - @yanadoga
Подписчики: 9,4 миллионов
Лайки: 142,1 миллионов
Яна родилась в Измаиле Одесской области, но сейчас живет вместе с мужем в Киеве. Выкладывает короткие смешные ролики, а также планирует записывать треки.
Влада Гармаш - @ggarmash
Подписчики: 5,9 миллиона
Лайки: 87,2 миллионов
Изначально Влада Влада снимала различные бьюти-видео, а став более популярной, решила проводить онлайн-обучение тиктоку.
Лиана Сулейманова - @lianayel
Подписчики: 4,9 миллиона
Лайки: 184,3 миллионов
Девушка снимает каверы на популярные хиты, а скоро планирует выпустить собственный трек.
Дима Евтушенко - @evtushenko_dima
Подписчики: 4,3 миллиона
Лайки: 52,8 миллионов
Дима - талантливый иллюзионист. Выкладывает видео, в которых удивляет различными фокусами в шуточной форме.
Надя Дорофеева - @nadyadorofeeva
Подписчики: 2,9 миллиона
Лайки: 26,6 миллионов
Экс-участница группы "Время и Стекло" и просто талантливая украинская артистка. Радует фанов зажигательными танцами.
Трейси Жозе Мануэль - @etotracyyy
Подписчики: 1,9 миллиона
Лайки: 22,6 миллионов
Экзотическая внешность Мануэль из Одессы снимает юмористические скетчи, которые полюбились многочисленной публике.
Напомним, что недавно в сети крупно оскандалилась своим видео о любви к России украинская звезда TikTok под ником @di.rubens (наст. имя Таисия Маламан, или Онацкая). На аккаунт девушки подписано 2,9 миллиона пользователей.