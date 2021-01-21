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"Виноваты все мы": журналист назвал причины скандала с пророссийской блогером в Киеве

"Виноваты все мы": журналист назвал причины скандала с пророссийской блогером в Киеве
08:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Известный журналист Виктор Трегубов попытался объяснить в чем причина скандала с пророссийской блогершей Таисией Онацкой, которая сняла ролик на аллее Небесной Сотни и попала в базу "Миротворец".

Об этом он написал пост в своем Фейсбуке.

"История о девочке, признавшейся в любви к России на Майдане и зарубилася со Штефаном - это, на самом деле, история о том, как один пузырь прорвало в другой. И обе открыли для себя удивительный новый мир", - написал журналист.

Трегубов предположил, что эта история ни чем хорошим не закончится: "История немного грустная, потому что вряд ли она завершится чем-то позитивным. Проблема юных дев с тиктоку и не столь юных с инстаграму не в какой клинической украинофобии, а в том, что в мире, где они живут, Украины-то и нет, так же, как и ее войны. А нет ее даже не потому, что люди в этой пузырь плохие, а потому, что Украина туда просто как-то не дошла. Не проникла. Эти вот старшие школьники реально живут в мире, где все то, что нас волнует - это некое внешнее, взрослое, они не в теме и им не интересно. И это, конечно, вызывает ярость, но частично в этом виноваты все мы, и это стратегическая проблема".

Трегубов посоветовал Онацкой понять, что не так с ней и ее подписчиками и жить в реальной Украине.

"И это не лечится тем, что девочку сейчас зашугають, потому что на ситуацию это никак не повлияет - наоборот, и сама она от этого проблему не поймет, и в ее пузыре она будет выглядеть мученицей, на которую наехали какие-то сумасшедшие. Хорошо, если ее впоследствии не подхватят какие-то ватаны, для которых это будет подарочком - впрочем, возможно уже. Победой бы стала ситуация, в которой она бы серьезно поняла, что не так, а с ней - все ее подписчики. Победой стала бы ситуация, если бы невозможно было бы жить в Украине и вне реальной ее повестки.

Я пока не знаю, как это сделать. Но буду над этим думать очень серьезно", - добавил журналист.

Напомним, как писал "Телеграф", блогерша TikTok с никнеймом di.rubens, Таисия Онацкая, которая сняла ролик на аллее Небесной Сотни, попала в базу "Миротворец". Также она записала видеообращение к украинским СМИ с просьбой придерживаться журналистских стандартов.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Майдан, Миротворец, Виктор Трегубов.
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