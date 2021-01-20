Оскандалившаяся из-за любви к России киевская блогер лишилась контракта и попала в базу "Миротворца"

Украинского блогера Таисию Онацкую, более известную под ником @di.rubens, которая сняла на Майдане Независимости скандальный ролик о симпатии к России, внесли в базу "Миротворец".

Об этом можно судить из досье, которое появилось на сайте "Миротворца".

Согласно нему, настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна.

"Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, Онацкая принимала "сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины".

Также известный одесский активист Сергей Стерненко сообщил, что сеть "Алло" прекратила сотрудничество с Онацкой из-за скандала.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинская журналистка "112 Украина" Дарья Чирах попала в скандал из-за фотографии из личного архива, на котором держит листок с призывом "спасти" Донбасс от ВСУ. Девушка попыталась оправдаться, сисав все на наивность и молодость, но ей припомнили еще один инцидент.