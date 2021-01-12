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Журналистка оправдалась за скандальное фото с плакатом про ВСУ, но ей припомнили еще один инцидент

Журналистка оправдалась за скандальное фото с плакатом про ВСУ, но ей припомнили еще один инцидент
10:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/Дарья Чирах

Украинская журналистка "112 Украина" Дарья Чирах, которая попала в скандал с плакатом о "спасении" Донбасса от ВСУ, оправдалась за свой поступок.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я давно живу, учусь и работаю в Украине. Я любила ее в детстве, когда на первое сентября пели гимн Украины, я люблю ее и сегодня, когда смотрю наше кино, слушаю песни украинских исполнителей и живу в свободной, красивой и замечательной стране. Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне невероятно стыдно за это. Но прошу, не надо травить меня из-за ошибок детства. Каждый когда-то делал что-то неправильное. Мне сегодня приходится платить за мое "неправильное", - написала она.

Чирах

В сети тут же стали комментировать оправдание Чирах, не поверив сказанному.

"Ну если вы работаете на "112" мертвийчуковском канале сегодня, то ваш сообщение ни о чем", "Именно поэтому сейчас этот "ребенок" работает на российском пропагандистском тв-канале. Ну, теперь и фотография согласуется и связывает прошлое с настоящим. Спасибо за разъяснения", - написали в комментариях.

Чирах

Чирах

Кроме того, также Чирах припомнили еще один инцидент. Оказывается, что в 2017 году, обучаясь в донецком колледже "Интеллект", Чирах участвовала в костюмированном спектакле, в котором роль играла "простую русскую женщину".

Чирах

В тоже время, в сети нашлись и те, кто поддержал журналистку.

"Не мечите бисер перед свиньями", - посоветовали в комментариях ей.

Чирах

Чирах

Как сообщал "Телеграф", ранее cтоличные полицейские задержали 31-летнего киевлянина, который совершил нападение на журналистку NewsOne Виолетту Товкес в субботу, 28 ноября.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Война на Донбассе, Дарья Чирах.

Автор:

Телеграф
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