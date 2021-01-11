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Журналистка влипла в скандал из-за просьбы "спасти Донбасс от украинской армии"

Журналистка влипла в скандал из-за просьбы "спасти Донбасс от украинской армии"
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф

Украинская журналистка "112 Украина" Дарья Чирах взбудоражила фотографией из личного архива, на котором держит листок с призывом "спасти" Донбасс от ВСУ.

Об этом написал журналист "ТСН" Антон Страшко, показав фотодоказательства.

"Спасите от украинской армии, но позвольте учиться и работать в Украине", - подписал фото он, на одном из которых девушка стоит с микрофоном на фоне места взрыва газопровода на Полтавщине.

Сама же журналистка оправдалась в комментариях, отметив, что за ошибку, которую она совершила еще, будучи ребенком, ей приходится расплачиваться через много лет.

Скандал

Но это никак не поменяло мнения комментаторов, которые осудили действия девушки.

Кстати, судя по данным на странице в Facebook, журналистка родом из Донецка и учится в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.

Скандал

Как сообщал "Телеграф", ранее cтоличные полицейские задержали 31-летнего киевлянина, который совершил нападение на журналистку NewsOne Виолетту Товкес в субботу, 28 ноября.

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Все по теме:

Донбасс, Скандалы, Война на Донбассе.

Автор:

Телеграф
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