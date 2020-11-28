Вы работаете на вражеском канале: журналистка NewsOne оказалась в центре скандала (видео)

Во время прямого эфира с места чествования жертв Голодомора, которое проходило в субботу, 28 ноября, в Киеве, неизвестный выбил микрофон из рук журналистки телеканала NewsOne Виолетты Товкес.

Соответствующее видео момента инцидента телеканал опубликовал на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что пока журналистка на камеру рассказывает о происходящем с места событий, к ней подбегает неизвестный и вырывает из рук микрофон. При этом он что-то кричит, но что именно разобрать невозможно.

Позже депутат Киевского совета и волонтер Алина Михайлова на своей Facebook-странице рассказала о том, что в этот день к ней тоже подходила Виолетта Товкес с вопросом о том, почему та находится на мероприятии. Депутат, не желая общаться с представительницей СМИ, в ответ отрезала: "Вы работаете на вражеском канале NewsOne".

Отметим, что телеканал NewsOne с октября 2018 года принадлежит Тарасу Козаку, которого называют соратником кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.

Как сообщал "Телеграф", в 2019 году канал "NewsOne" планировал провести телемост с российскими пропагандистами, однако после волны возмущения в украинском обществе, мероприятие отменили.