Блогер из Киева оскандалилась видео про любовь к России

Известный TikTok блогер из Киева под ником @di.rubens попала в скандал из-за своего видео. Девушка сняла ролик от том, что Россия якобы лучше других стран. При этом на нее подписаны миллионы человек.

Об этом сообщил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан в своем Фейсбуке.

По его словам, он как гражданин Украины и военный хочет узнать имя этой девушки и задать ей повторно эти вопросы (исключительно по поводу Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета до места ее выбора - России.

"Как оказалось эта девушка блогер из г.. Киев @ di.rubens и самым интересным фактом является то, что на нее подписан миллионы молодежи. Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - отметил офицер ВСУ.

Девушка также является сотрудником мобильной сети "АЛЛО".

Стоит отметить, что юная блогерка прочитала пост офицера, после чего удалила свой аккаунт в Фейсбуке. Также из сети ТикТок было удалено и скандальное видео девушки.

Стоит напомнить, что ранее блогер из России поднял скандал из-за своего видео, в котором он читал реп параллельно срывая с прохожих маски и в конце вообще их сжег.