Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспетиктивах в 2021 году
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспетиктивах в 2021 году
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Киеве: среди пострадавших полицейская (эксклюзивные фото и видео)
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Киеве: среди пострадавших полицейская (эксклюзивные фото и видео)
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)

Блогер из Киева оскандалилась видео про любовь к России

Блогер из Киева оскандалилась видео про любовь к России
08:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Известный TikTok блогер из Киева под ником @di.rubens попала в скандал из-за своего видео. Девушка сняла ролик от том, что Россия якобы лучше других стран. При этом на нее подписаны миллионы человек.

Об этом сообщил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан в своем Фейсбуке.

По его словам, он как гражданин Украины и военный хочет узнать имя этой девушки и задать ей повторно эти вопросы (исключительно по поводу Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета до места ее выбора - России.

"Как оказалось эта девушка блогер из г.. Киев @ di.rubens и самым интересным фактом является то, что на нее подписан миллионы молодежи. Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - отметил офицер ВСУ.

блогер

Девушка также является сотрудником мобильной сети "АЛЛО".

Стоит отметить, что юная блогерка прочитала пост офицера, после чего удалила свой аккаунт в Фейсбуке. Также из сети ТикТок было удалено и скандальное видео девушки.

Стоит напомнить, что ранее блогер из России поднял скандал из-за своего видео, в котором он читал реп параллельно срывая с прохожих маски и в конце вообще их сжег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 262

Все по теме:

Украина, Блогер, TikTok, Анатолій Штефан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
05 Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВОЗ дали прогноз на второй год пандемии коронавируса и собираются на срочное заседание
В ВОЗ дали прогноз на второй год пандемии коронавируса и собираются на срочное заседание
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Архив ихтамнетов: показательные фото российских военных на Донбассе разозлили сеть
Архив ихтамнетов: показательные фото российских военных на Донбассе разозлили сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь