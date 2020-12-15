Российский блогер поднял скандал, срывая с людей маски в карантин: что о нем известно

Блогер из России поднял скандал из-за своего видео, в котором он читал реп паралельно срывая с прохожих маски и в конце вообще их сжег.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Двач.
"Пока россияне глотают трубки от ИВЛ на обед, малолетний сверхразум срывает маски с людей, зачитывая рэп", - так прокомментировали этот трек в Телеграм-канале.
Само видео трека:
Кадры где этот парень сжигает защитные маски:
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Скандального блогера зовут Вова Горяинов, ему 18 лет.
Он еще учится в школе. Парень снимает смешные видео в приложении Тик-Ток и записывает свои собственные песни.
Володя называет себя певцом и автором песен, блогером.
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