Оскандалившаяся блогерша Di.rubens ищет "крыши" у Авакова, а нашумевшее видео назвала "сфальсифицированным"

Тикток-блогерша из Киева, известная в сети под ником di.rubens, Таисия Онацкая, которая оскандалилась своим видео, в котором призналась в любви с России, решила просить помощи у Арсена Авакова.

Девушка записала очередное видео, в котором обратилась к министру внутренних дел. В ролике она просит у Авакова защиты и называет скандальное видео “сфальсифицированным”.

Помимо того, что на нее обрушился шквал хейта, в сети опубликовали личные данные ее и ее родных “в помощь тем, кто желает ей смерти”, чем девушка очень встревожена.

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Напомним, ранее Таисия опубликовала ответ на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины, которое она записала уже на украинском языке.