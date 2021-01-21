Влипшая в скандал блогер di.rubens вдруг вспомнила украинский язык

Популярная TikTok-блогерша под ником di.rubens Таисия Онацкая, которая попала в публичный скандал с РФ, опубликовала ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины.

В своем Instagram она записал видеообращение на украинском языке.

Она заявила что она украинка и, что выбор никогда не стоял. Комментарии посторонним лицам оставлять не позволила.

"Ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины. Для меня понятия выбора никогда не стояло и стоять не будет априори...Я украинка и я горжусь этим", - заявила Онацкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens)

Журналист и политтехнолог Марина Данилюк-Ермолаева в своем Фейсбуке обратилась к брендам и компания и посоветовала хоть иногда проверять своих блогеров.

"Что ж, так постепенно нарабатываются публичные правила поведения. Если ты тп, то пусть тебя наказывают осуждением, лишением заработков и разрывом контрактов. Отдельно, обращаются ко всем брендов и компаний. Вы проверяйте своих блогеров хоть иногда! Или вы думаете такие в***и резко способствуют продажам? Как вам не стыдно платить за ролики и рекламу таким девках, если у нас куча детей / сверстников этой девицы - с одними чемоданами и рюкзаками вынуждена была бросать свои дома на Донбассе и в Крыму?", - написала Данилюк-Ермолаева.

Напомним, блогерша из Киева с никнеймом di.rubens, Таисия Онацкая, которая сняла ролик на аллее Небесной Сотни, вызвала негодование украинцев и попала в базу "Миротворец". Также она записала видеообращение к украинским СМИ с просьбой придерживаться журналистских стандартов.

"Телеграф" попытался разобраться в этой скандальной истории, подробнее читайте в материале: "Украинская звезда ТикТоку выбрала РФ, поскандалила с ВСУ и потеряла рекламу: все подробности".