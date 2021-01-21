Українська зірка ТікТоку обрала РФ, поскандалила із ЗСУ та втратила рекламу: всі подробиці історії

Не тільки лише всі вже подивилися відео молодої блогерки Таїсії Маламан, більш відомої у мережі під ніком @di.rubens. На короткому ролику з Майдану Незалежності в Києві вона обирає Росію замість України та інших країн світу, які називає на вибір її інтерв'юер. Авторство відео належить Роману Київському, який зняв вже багато таких сюжетів.

Ми зібрали всі відомі факти про цю історію, яка вже тиждень наводить шум в соцмережах.

Що трапилось?

Ролик з’явився в соціальній мережі TikTok минулого тижня. Його помітив офіцер з Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, більш відомий як блогер з позивним Штірліц, який у своєму Facebook та Telegram постійно викриває потенційних колаборантів.

Після публікації Штефана блогер видалила своє відео з TikTok та акаунт на Facebook. Військовий запропонував "допомогти з придбанням білету до місця її вибору".





Чому ситуація гостра?

Річ у тому, що Таїсія Маламан розповідає про свій вибір на Майдані в Києві, де 7 років тому загинула Небесна Сотня під час боротьби за незалежність країни та шлях до цивілізованої держави. Хто не пам’ятає - цих людей розстріляли снайпери та працівники спецслужб.

Також річ у тому, що в Україні сьомий рік поспіль іде війна. РФ признана країною-агресором, яка підтримує бойовиків на Донбасі та так звані "ЛНР" та "ДНР". Крім того, Росія є окупантом півострова Крим з 2014 року.

Хто вона взагалі така?

Таїсія Ігорівна Маламан за іншими джерелами Онацька імовірна дата народження - 28.06.2000 р. відома в інтернеті під ніком @di.rubens має у соціальній мережі TikTok 3 мільйони підписників. Отже, є лідером суспільної думки (рос. ЛОМ).

Ще, di.rubens відома тим, що з її слів працювала продавцем-консультантом в мережі магазинів "Алло". Відео з просуванням бренду, який продає різноманітні електронні пристрої, можна побачити в дівчини на каналі.

Що було далі?

Далі пішла "негайна" реакція від суспільства та самої молодої блогерки. Таїсія записала відео, в якому назвала Штефана "ганьбою української армії" та людиною, яка шукає хайпа.

@di.rubens Рассказ о бесталанном офицере, который решил прохайпиться на лжи и сфальсифицированной информации, тем самым спровоцировал шквал угроз и хейта ♬ оригинальный звук - я котик

Анатолій Штірліц Штефан: Вона вирішила написати скаргу в Міністерство оборони щоб я приніс офіційні вибачення на її ж відео де вона з усмішкою обирає россію прямо на Майдані! Подати на мене в суд за своє ж відео яке вона публічно виклала в соцмережу ТікТок.

Блогериню підтримало багато її однодумців та ботів з сусідньої країни. Це помітив Євген Лір, перекладач та письменник. У своєму Facebook він написав, що є великий пласт української молоді, яка просто не розбиралася у конфлікті.

Так, там є боти. Так, є росіяни. Але значна частина — це звичайні українські підлітки, яким блогерка з тіктоку розповіла про злого дядю із ЗСУ і тепер треба погратися у місцеву версію Навального або білоруських протестів і забороти к̶о̶р̶у̶п̶ц̶і̶о̶н̶е̶р̶і̶в̶ ветеранів. Їм максимально байдуже на суть конфлікту — головне, що він є і що можна вписатись у двіж.

Анатолія Штірліца Штефана у своєму блозі на YouTube підтримав активіст Сергій Стерненко, який теж запропонував придбати за свої кошти квиток до РФ в один кінець для @di.rubens.

Також, офіцера Генштабу підтримали волонтери та молодіжний патріотичний рух "Основа Майбутнього". Блогер та волонтер Тім Златкін оприлюднив у своєму Facebook можливі реальні дані Таїсії Малаван та її домашню адресу. Він додав, що відправив в СБУ повідомлення про злочин по ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Молоді патріоти записали у відповідь відео, на якому дівчина обирає Україну.

Міністерство оборони України написало на своїй сторінці, що "з нетерпінням чекає анонсованої скарги громадянки на офіцера ЗС України".

Алло, так, а що там “Алло”?

Мережа магазинів електроніки "Алло" відреагувала офіційною заявою на інцидент. Відділ кадрів компанії написав, що блогер ніколи не працювала в магазинах компанії. Її залучала у якості акторки організація, яка робила торговій марці рекламу в інтернеті, зокрема в TikTok.





Що коїться зараз?

Штірліц пише, що з-за поребрика на нього почалась величезна кількість скарг. Це може привести до бану його сторінок в соцмережах. Але в нього є Telegram-канали, з якими таке зробити буде важко. Звісно на всю ситуацію відреагували російські пропагандистські ресурси.

Анатолій Штефан та решта українського та, навіть, проросійського ком’юніті чекають на подальший розвиток подій. Поки активна частина патріотично налаштованих людей вимагає від @di.rubens вибачень.

21 січня блогерка опубліковала відповідь Генштабу ЗСУ, згадавши, що вона українка. Однак коментарі стороннім особам залишати не дозволила.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тася (@di.rubens)

Як розповідав "Телеграф", днями популярна блогерка в мережі Instagram Аніта Соловей обурилася набуттям чинності статті закону, що зобов'язує обслуговувати клієнтів українською мовою. Вона навіть вимагала повернути їй сплачені податки, оскільки гроші вона заробляє "російською мовою".