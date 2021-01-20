Популярний блогер влаштувала істерику через закон про українську мову

Популярний інста-блогер Аніта Соловей обурена набуттям чинності статтею закону, що зобов'язує обслуговувати клієнтів українською мовою. За її словами, вона "відчуває себе розбитою".

Аніта Соловей переконана: закон про мову порушує Конституцію і права російськомовних громадян.

Зірка Інстаграма обурена і вимагає повернути їй податки, мотивуючи тим, що вони були сплачені "російською мовою".

У той же час, популярний блогер називає себе "відчайдушною патріоткою", відчуваючи при цьому, що "країна її зрадила".

Реакція передплатників не змусила себе чекати - коментатори радять їй покинути Україну.

Нагадуємо, що з 16 січня 2021 року почала діяти стаття закону, що передбачає обслуговування клієнтів в сфері послуг українською мовою, незалежно від форми власності.