Харьковские курсантки попали в громкий скандал из-за "мостика дружбы" с Россией (видео)

Курсантки Харьковского университета внутренних дел попали в скандал из-за видео в Tik Tok, на котором снялись вместе с российским курсантом МВД.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook Сергей Стадник.

"В Tik Tok девушки выложили видос - "мостик дружбы" между украинскими копами и российскими полицаями. Что с нашей молодежью? " – подписал кадры он.

На кадрах видно, как украинские курсантки, улыбаясь на камеру, расхваливают российского полицейского. Плюсами для встреч с парнем из полиции девушки называют следующие аргументы - "всегда красивый", всегда "отмажет" и т.д.

В сети бурно начали обсуждать видео, отметив тот факт, что из таких кадров становится понятно, почему "в оккупированных районах полиция фактически полностью перешла на сторону врага".

Отметим, что это не первый скандал с участием курсанток из Харьковского ВУЗа МВД. Ранее будущие полицейские попали в громкий скандал после того, как станцевали под песню запрещенной в Украине группы "Воровайки".

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский блогер Таисия Онацкая, более известная под ником @di.rubens, сняла на Майдане Независимости скандальный ролик о симпатии к России, из-за чего Маламан внесли в базу "Миротворец". В ответ на это Онацкая набралась наглости и попросила защиты у министра МВД Арсена Авакова.

Также украинская журналистка "112 Украина" Дарья Чирах попала в скандал из-за фотографии из личного архива, на котором держит листок с призывом "спасти" Донбасс от ВСУ. Девушка попыталась оправдаться, списав все на наивность и молодость, но ей припомнили еще один инцидент.