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Харьковские курсантки попали в громкий скандал из-за "мостика дружбы" с Россией (видео)

Харьковские курсантки попали в громкий скандал из-за "мостика дружбы" с Россией (видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Курсантки Харьковского университета внутренних дел попали в скандал из-за видео в Tik Tok, на котором снялись вместе с российским курсантом МВД.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook Сергей Стадник.

"В Tik Tok девушки выложили видос  - "мостик дружбы" между украинскими копами и российскими полицаями. Что с нашей молодежью? " – подписал кадры он.

На кадрах видно, как украинские курсантки, улыбаясь на камеру, расхваливают российского полицейского. Плюсами для встреч с парнем из полиции девушки называют следующие аргументы - "всегда красивый", всегда "отмажет" и т.д.

В сети бурно начали обсуждать видео, отметив тот факт, что из таких кадров становится понятно, почему "в оккупированных районах полиция фактически полностью перешла на сторону врага".

Скандал с харьковскими курсантками

Скандал с харьковскими курсантками

Отметим, что это не первый скандал с участием курсанток из Харьковского ВУЗа МВД. Ранее будущие полицейские попали в громкий скандал после того, как станцевали под песню запрещенной в Украине группы "Воровайки".

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский блогер Таисия Онацкая, более известная под ником @di.rubens, сняла на Майдане Независимости скандальный ролик о симпатии к России, из-за чего Маламан внесли в базу "Миротворец". В ответ на это Онацкая набралась наглости и попросила защиты у министра МВД Арсена Авакова.

Также украинская журналистка "112 Украина" Дарья Чирах попала в скандал из-за фотографии из личного архива, на котором держит листок с призывом "спасти" Донбасс от ВСУ. Девушка попыталась оправдаться, списав все на наивность и молодость, но ей припомнили еще один инцидент.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Харьков, Россия, Видео, Скандалы, Tik Tok, курсантки.
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