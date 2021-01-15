Кот дорвался до банки с кошачьей мятой и стал звездой в сети (видео)

Забавного кота с банкой мяты засняли на видео.

За два дня ролик собрал полмиллиона лайков и более 13 тысяч комментариев. Видео хозяйка кота опубликовала в TikTok.

На видео видно, что коту очень понравилось угощение и он никак не хочет расставаться с мятой. Хозяйка пытается забрать не обычное лакомство, но он вцепился когтями и не хочет отдавать баночку.

Коты очень любят кошачью мяту, так как от запаха этого растения животные впадают в состояние возбуждения. Ее часто используют, как кошачьей антидепрессант.

В сети комментируют ролик и шутят о наркозависимости кота.

Напомним, как писал "Телеграф", в Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться домой.