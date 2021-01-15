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Кот дорвался до банки с кошачьей мятой и стал звездой в сети (видео)

Кот дорвался до банки с кошачьей мятой и стал звездой в сети (видео)
03:15 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Забавного кота с банкой мяты засняли на видео. 

За два дня ролик собрал полмиллиона лайков и более 13 тысяч комментариев. Видео хозяйка кота опубликовала в TikTok.

На видео видно, что коту очень понравилось угощение и он никак не хочет расставаться с мятой. Хозяйка пытается забрать не обычное лакомство, но он вцепился когтями и не хочет отдавать баночку.

@memaimomoo

Don’t let this flop - Lunch’s 1st taste of cat nip #NFLPlayoffs #LiftandSnatchBrow #catnip #catcrack #kitty #high #cat #fyp #foryou #trend #funny

Axel F - Crazy Frog

Коты очень любят кошачью мяту, так как от запаха этого растения животные впадают в состояние возбуждения. Ее часто используют, как кошачьей антидепрессант. 

В сети комментируют ролик и шутят о наркозависимости кота.

Напомним, как писал "Телеграф", в Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться домой.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 141

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Кот, Мята, TikTok.
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