Кот дорвался до банки с кошачьей мятой и стал звездой в сети (видео)

Забавного кота с банкой мяты засняли на видео.
За два дня ролик собрал полмиллиона лайков и более 13 тысяч комментариев. Видео хозяйка кота опубликовала в TikTok.
На видео видно, что коту очень понравилось угощение и он никак не хочет расставаться с мятой. Хозяйка пытается забрать не обычное лакомство, но он вцепился когтями и не хочет отдавать баночку.
@memaimomoo
Don’t let this flop - Lunch’s 1st taste of cat nip #NFLPlayoffs #LiftandSnatchBrow #catnip #catcrack #kitty #high #cat #fyp #foryou #trend #funny
Коты очень любят кошачью мяту, так как от запаха этого растения животные впадают в состояние возбуждения. Ее часто используют, как кошачьей антидепрессант.
В сети комментируют ролик и шутят о наркозависимости кота.
Напомним, как писал "Телеграф", в Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться домой.