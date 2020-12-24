Меладзе ворвался в TikTok и покорил молодежную соцсеть с первого видео

Российский эстрадный певец Валерий Меладзе, который ранее призывал артистов бойкотировать съемки новогодних программ, решился завести аккаунт valerianmeladze в популярном приложении TikTok.

Пока на страницу 55-летнего артиста подписалось более 86 тысяч фолловеров. Первое видео за сутки уже собрало около 1,6 миллиона просмотров. Также более 200 тысяч лайков.

Добавим, что Меладзе и до своего появления там был очень популярным в соцсети. Одна из его известных песен "Иностранец" буквально взорвала соцсеть.

"Надеюсь, он станцует иностранца, иначе зачем это все", - так выглядит самый популярный комментарий на странице исполнителя, который уже набрал более 30 тысяч лайков.

Напомним, что российский певец Валерий Меладзе с 2014 года женат на бывшей участнице группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. У супругов двое детей, также у исполнителя имеются сын и трое дочек от предыдущего брака с первой женой Ириной Меладзе.

View this post on Instagram A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В 2019 году Валерий и Альбина выпустили совместную песню под названием "Мегаполисы".