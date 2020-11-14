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"Нет ощущения праздника". Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние съемки

"Нет ощущения праздника". Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние съемки
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Валерия Меладзе

Известный певец и продюсер Валерий Меладзе призвал российских артистов не принимать участия в съемках развлекательных программ к Новому году.

Такое послание Меладзе опубликовал на своей странице в Инстаграм, заявив, что всеобщий бойкот поможет бороться с несправедливым решением об отмене всех увеселительных мероприятий в РФ до 15 января 2021 года.

"Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах. Может тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев", - отметил артист.

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Валерий Меладзе считает, что это единственный способ показать властям, как происходит упадок культурной сферы.

Напомним, что и в Украине высказываются негативные мнения о введении карантина выходного дня. Так, отечественные предприниматели в сфере киноиндустрии жалуются на строгие ограничения и огромные убытки в связи с закрытием кинозалов на выходные. Именно эти дни обычно приносят основную прибыль.

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Все по теме:

Меладзе, Новый год, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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