Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна
Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине

Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине
14:46 Сегодня Телеграф

В среду, 11 ноября, Кабинет министров проводит свое очередное заседание, на котором, было решено ввести в Украине карантин выходного дня.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна... Поэтому мы начали искать сбалансированный вариант. Минздрав разработал меры, которые уже названы "карантин выходного дня", - сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Ранее с такой инициативой выступило Министерство здравоохранения, чтобы замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Предполагается, что карантин будут вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать:

  • продуктовые магазины;

  • аптеки, ветеринарные аптеки;

  • общественный транспорт;

  • заправки.

Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:

  • рестораны, кафе, другие заведения общепита – только навынос;

  • торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – закроют;

  • массовые мероприятия, концерты – запретят.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуется на выходные запретить работу ТРЦ и проведения развлекательных мероприятий.

Полные условия карантина выходного дня станут известны после окончания заседания.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал что в Украине планируют ввести "карантин выходного дня".

Отметим, что в Украине по состоянию на 11 ноября,  зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты открыто заходят в Карабах: что не так в истории с "миротворцами" Путина
02 Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами
03 Зеркальная дата 11.11.2020: что нужно сделать в этот день
04 Стало известно, что получит Мелания Трамп в случае развода с президентом США
05 Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия отправила в Карабах военных с «сирийским опытом»
Россия отправила в Карабах военных с «сирийским опытом»
Стало известно о судьбе украинки, которой грозила смертная казнь на Бали
Стало известно о судьбе украинки, которой грозила смертная казнь на Бали
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
Экс-министр здравоохранения Украины потерял молодую жену
Экс-министр здравоохранения Украины потерял молодую жену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь