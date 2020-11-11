Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине

В среду, 11 ноября, Кабинет министров проводит свое очередное заседание, на котором, было решено ввести в Украине карантин выходного дня.
"Экономика Украины не выдержит полного локдауна... Поэтому мы начали искать сбалансированный вариант. Минздрав разработал меры, которые уже названы "карантин выходного дня", - сказал глава правительства Денис Шмыгаль.
Ранее с такой инициативой выступило Министерство здравоохранения, чтобы замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции в Украине.
Предполагается, что карантин будут вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Что будет работать:
продуктовые магазины;
аптеки, ветеринарные аптеки;
общественный транспорт;
заправки.
Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:
рестораны, кафе, другие заведения общепита – только навынос;
торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – закроют;
массовые мероприятия, концерты – запретят.
Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуется на выходные запретить работу ТРЦ и проведения развлекательных мероприятий.
Полные условия карантина выходного дня станут известны после окончания заседания.
Напомним, "Телеграф" ранее сообщал что в Украине планируют ввести "карантин выходного дня".
Отметим, что в Украине по состоянию на 11 ноября, зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.