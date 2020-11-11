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Кабмин может ввести карантин выходного дня: что хотят запретить

Кабмин может ввести карантин выходного дня: что хотят запретить
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине вернут полный локдаун, который будет действовать только по выходным. Такое решение Кабинет министров рассмотрит сегодня, 11 ноября.

Карантин планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать:

  • продуктовые магазины;

  • аптеки, ветеринарные аптеки;

  • общественный транспорт;

  • заправки.

Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:

  • рестораны, кафе, другие заведения общепита – только навынос;

  • торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – закроют;

  • массовые мероприятия, концерты – запретят.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуется на выходные запретить работу ТРЦ и проведения развлекательных мероприятий.

Это должно уменьшить уровень заболеваемости в стране и растянуть нагрузку на больницы.

Полный локдаун будет очень трудно перенести, особенно малому и среднему бизнесу, и такое предложение Минздрава связана прежде всего с желанием найти максимальный баланс, не останавливая полностью экономику.

Премьер-министр Денис Шмигаль, заявил, что правительство готово поддержать предпринимателей.

Он пообещал, что в ближайшее время будут расширены следующие программы поддержки:

  • компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест;

  • выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

  • вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Если Кабмин примет решение ввести карантин выходного дня, то новые ограничения заработают уже в эту субботу и воскресенье.

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Напомним, по состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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