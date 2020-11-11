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Среда, 11.11.2020
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Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября
Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября

Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября

Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф

На 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19. Опасная инфекция унесла жизнь 191 украинца.

Об этом Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. 

За сутки госпитализировано 1453 человека, выздоровело 6802. Протестировано 73 285 украинцев. При этом среди забоелвших за сутки оказалось 493 медицинских работника и 350 детей. 

В лидерах по количеству заболевших за 24 часа Киев, где диагноз подтвержден у 965 жителей. На втором месте Одесская область и 705 новых слуачев, на третьем - - Киевская область и 693 случая. Замыкает "пятерку"  Львовская (684) и Запорожская (592) области.

За вермя пандемии в Украине:

  • заболело  – 489 808 человек;
  • выздоровело – 221 459 человек;
  • умерло – 8 947 человек;
  • проведено ПЦР-тестирований – 3 735 166.

Читайте также рекомендации от врача-пульмонолога, как действовать, если коронавирусом заболел один из членов семьи. 

 

 
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Все по теме:

Летальный исход, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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