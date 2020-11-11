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Нужно ли носить маску, если в квартире есть больной коронавирусом? Врач дала ответ

Нужно ли носить маску, если в квартире есть больной коронавирусом? Врач дала ответ
04:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, как защититься, если в квартире кто-то заболел на COVID-19, а возможности самоизолироваться отдельно - нет.

Светлана отметила, что в идеале, было бы неплохо и дома ходить в защитной маске.

Так, как не все украинцы могут позволить себе иметь несколько квартир или дачу, чтобы там изолировать больного, то хотя бы желательно выделить ему отдельную посуду, которую нужно тщательно мыть. И, конечно же, хорошо обрабатывать свои руки после мытья.

Помещение, в котором находится инфицированный, нужно хорошо проветривать. Если больной кашляет, то желательно, что бы он выходил на хорошо проветриваемое место.

Увы, про объятья пока придется завязать.

Если же больной нуждается в уходе, то с этим сложнее. От социальных возможностей семьи многое зависит.

Ранее, «Телеграф» писал, что иммунолог Ирина Цымбалюк подробно расписала, нужно ли вакцинироваться от гриппа во время пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Здоровье, Врач, Коронавирус, Covid-19, Светлана Гук.

Автор:

Телеграф
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