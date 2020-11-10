Локдаун в Украине введут неожиданно: инфекционист озвучил прогноз

Несмотря на то, что власти Украины поддерживают идею введения карантина выходного дня, вероятность перехода к полному локдауну все еще высока.

Об этом Апострофу рассказал врач-инфекционист и стратег Вадим Аристов.

Отвечая на вопрос о возможности введение жесткого карантина, врач сказал, что это может случиться крайне неожиданно.

"Я думаю, что это решение примет непосредственно президент Зеленский и это будет очень неожиданно. Пока есть указание всем сказать, что его нет, чтобы никто не мог подготовиться", - сказал Аристов.

Помимо того, он описал ситуацию в больницах, в которых становится все меньше медиков.

"Кто-то болеет и умирает, кто-то не выдерживает этого давления и уходит из этой работы. К тому же, соседние страны начинают облегчать въезд и легализации украинских медиков", - отметил он, подчеркнув, что если Украина не позаботится о финансировании больниц, то вскоре "там просто все исчезнет".

По его словам, к этому также приводит постоянная работа в экстремальном режиме в защитном оборудовании.

"Если мы будем кормить рестораторов или владельцев спортзалов, уничтожая как класс медицинских работников, то такая нация не сможет долго существовать", - подчеркнул врач.

Как сообщалось, по состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 191 смерть.