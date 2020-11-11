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"Судя по всему, придется закрывать кинотеатры": как карантин выходного дня повлияет на киноиндустрию

"Судя по всему, придется закрывать кинотеатры": как карантин выходного дня повлияет на киноиндустрию
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф

Запрет на работу кинотеатров в рамках введения карантина выходного дня вызвало несогласие у представителей этого бизнеса. Предприниматели не намерены сдаваться. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Страна.UA.

Владельцы кинобизнеса отмечают, что их и так поставили в строгие рамки, ведь с введением общенационального карантина залы в будние дни могут быть заполнены только наполовину. А карантин выходного дня предусматривает, что в субботу и воскресенье кинотеатры и вовсе должны быть закрыты, а именно эти дни обычно приносят основную прибыль.

"То, что делает сейчас Кабинет министров, приведет не к закрытию бизнеса, а к накоплению долгов", – считает Максим Григорьев, владелец кинотеатров "Синема Сити", что ТРЦ продолжат выставлять счета за аренду площадей под кинозалами.

Коллеги Григорьева отмечают, что последствия могут быть серьезнее – вплоть до полного закрытия киносети из-за больших убытков. Это предрекает, в частности, собственник сети "Одесса-Кино" Артем Вознюк.

"Поработаем неделю, после этого, вероятно, придётся закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты!–" также уверен владелец кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. 

А владелец кинотеатров "Мультиплекс" Роман Романчук отмечает, что в других странах, где вводился полный локдаун разработало программы поддержки бизнеса, чего до сих пор нет в Украине.

Катерина Терехова, директор по развитию кинотеатров "Планета Кино", также считает, что решение с ограничениями карантина выходного дня доведет киноиндустрию до ручки. Также она отмечает, что вечером среды, 11 ноября, соберется оргкомитет акции протеста, которая проходила днем возле Кабмина. Ее участники намерены спланировать дальнейшие действия для защиты своего бизнеса.

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Все по теме:

Правительство, Убытки, Кинотеатры, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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