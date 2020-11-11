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Что такое карантин выходного дня и как будут работать магазины, заправки и общественный транспорт

Что такое карантин выходного дня и как будут работать магазины, заправки и общественный транспорт
17:29 Сегодня Телеграф

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

Об этом говорится на правительственном портале.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее пояснял, что для того, чтобы избежать губительного для бизнеса полного локдауна, но разорвать цепочку передачи заболевания, было решено ужесточать карантин на выходных. Действовать он будет с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Впервые – в эти выходные – 14 и 15 ноября.

Разрешение на работу получили только аптеки, в том числе ветеринарные, продовольственные магазины, автозаправочные станции (без зон питания). Отмечается, что "торговые точки" обязательно должны иметь не менее 60% площади, предназначенной для реализации продуктов, топлива, кормов, лекарств или изделий медицинского назначения. 

В то же время заведения общественного питания не могут в выходные принимать посетителей, но могут работать на вынос. Также возможно проводить техобслуживание транспорта, предоставлять финансовые услуги, медицинские и ветеринарные. 

На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться. Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также он напомнил, что разрешено перевозить только пассажиров по количеству мест сидения. И отметил, что дополнительные ограничения на внутренние авиаперевозки не будут вводиться.

Под запретом в выходные все массовые мероприятия, а также работа ТРЦ, спортивных комплексов, бассейнов, учреждений культуры, отелей (кроме тех, которые предоставляют социальные услуги). 

Кабмин также решил, что в стране действует уже не адаптивный карантин, а общенациональный, то есть фактически больше не будет зонирования территорий по уровню заболеваемости. Так как практически вся Украина сейчас "оранжевая" и "красная". И теперь в будние дни во всей стране действуют такие ограничения: 

  • концерты, спортивные мероприятия и другие проводятся с участием до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра;

  • матчи командных видов спорта проводятся без зрителей;

  • залы в кинотеатрах должны быть заполнены только на половину;

  • количество пассажиров в общественном транспорте долно равняться количеству сидячих местах;

  • дискотеки, ночные клубы, хостелы не работают;

  • кафе и рестораны не могут работать c 22:00 до 7:00;

  • в больницах не проводится плановая госпитализация пациентов. 

Кроме того, в выходные дни продложат действовать и правила ношения масок в общественных местах, за не соблюдение этого требования можно нарваться на штраф

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Все по теме:

Продукты, АЗС, Магазины, Маски, Общественный транспорт, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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