Не коронавирус? В России шумиха вокруг госпитализации известного ведущего

Российский актер телеведущий Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в одну из больниц города Сестрорецк, которую называют "коронавирусной".
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.
Все анализы на Covid-19 у ведущего в последнее время показывали отрицательные результаты. По предварительной информации, у мужчины интоксикация.
Отмечается, что еще 13 ноября ведущий чувствовал себя хорошо: планировал провести время родными и вернуться в Москву.
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Ранее "Телеграф" писал, что 14 ноября ушел из жизни российский актер Армен Джигарханян. Причиной смерти называют отказ почек.