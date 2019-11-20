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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный сингл (Видео)

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный сингл (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Теперь 54-летнего Валерия Меладзе и 40-летнюю Альбину Джанабаеву объединяют не только годы семейной жизни и двое детей, но и первая совместная песня.

Певец Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые выпустили дуэтную песню. Звездная пара рассказала всем своим поклонникам на своих страницах в социальных сетях о выпуске своего дуэтного сингла под названием "Мегаполисы".

Отметим, что автором нового представленного хита стал не брат Валерия Константин Меладзе, а Мария Якубовская – ее слова легли на музыку Вячеслава Бодолика.

"И вы, и мы этого давно ждали", – анонсировала премьеру песни Альбина в своем микроблоге. 

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Фанаты бурно отреагировали на выпуск первого дуэтного сингла звездной пары. В своих комментариях они похвалили новую работу Джанабаевой и Меладзе, а также в очередной раз подметили, что они идеально друг другу подходят — как в жизни, так и на сцене.

Напомним, группа ТНМК представляет новый музыкальный анимационный клип на песню "Історія України за 5 Хвилин".

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