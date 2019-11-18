Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)

Выступление Lindemann в Украине: популярный дуэт представит новые песни (Видео)

Выступление Lindemann в Украине: популярный дуэт представит новые песни (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тегтгрен из коллектива Pain приедут в Киев весной.

Прошел почти год с тех пор, как дуэт Lindemann дебютировал со своей шоу-программой в Киеве. Организаторы грандиозного концерта анонсировали, что артисты намерены вернуться и представить перед украинскими меломанами новые песни. Концерт запланирован на 6 марта 2020 года.

Согласно анонсу, в Киеве Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен презентуют треки с нового альбома F&M. Немецкая пластинка поступит в продажу 22 ноября и станет второй работой метал-проекта Lindemann. Композиции привлекли большое внимание меломанов, так как они были написаны в сотрудничестве Тилля Линдеманна с театром "Талия", которые совместно создали постановку сказки "Гензель и Гретель". Для театрального действа дуэт записал 6 песен, а фронтмен группы Rammstein даже сыграл в спектакле главную роль.

Впервые Lindemann выступали в Украине в декабре 2018 года. Тогда тысячи людей пришли на концерт, ведь это редкая возможность увидеть выступление Тилля Линдеманна и Петера Тегтгрена вживую. Билеты на предстоящее выступление поступили в продажу в понедельник, 18 ноября.

Смотрите клип Lindemann к песне Knebel: видео 18+

Основатель украинской группы Green Grey отметит свое 50-летие концертом

Что известно о Lindemann?

Участники успешного проекта Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен были знакомы еще с начала 2000-х, однако только 6 лет назад музыканты решили в коллаборации создать новые песни. По словам солиста группы Pain, немецкий коллега всегда проявлял интерес к его творчеству, поэтому предложение о создании дуэта сразу же получило одобрение. Желание создать что-то новое объединило Тилля и Петера в дуэт. Дебютный альбом под названием Lindemann Skills in Pills вышел в 2015 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Киев, Украина, Rammstein, Детали, Тилль Линдеманн, Lindemann, Петер Тэгтгрен, PAIN, F&amp;M.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков (Фото)
04 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
05 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
Новый патент в Sony: первые изображения контроллера Dualshock (Фото)
Новый патент в Sony: первые изображения контроллера Dualshock (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь