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Успейте купить билеты: дует Lindemann приедет в Киев (Видео)

Успейте купить билеты: дует Lindemann приедет в Киев (Видео)
20:44 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Концерт состоится в клубе "Stereo Plaza" 6 марта 2020 года.

Группа Тилля Линдеманна (Rammstein) и Петера Тэгтгрена (Pain) Lindemann отправится на гастроли весной 2020 года.

В рамках тура музыканты приедут и в Украину. Киевский концерт в поддержку новой пластинки коллектива «F&M» состоится в клубе "Stereo Plaza" 6 марта 2020 года.

Сообщается, что билеты на киевский концерт появятся в продаже с 18 ноября. Премьера альбома запланирована на 22 ноября 2019 года, на нем Линдеманн поет по-немецки. На данный момент Lindemann уже выпустил несколько синглов с нового альбома - Mathematik, Steh auf, Ich weiß es nicht та Knebel, на каждый из которых были сняты довольно провокационные видео.

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Отметим также, что во время европейского тура Линдерманна на разогреве группы выступит немецкая певица Jadu, стиль которой описывают как Military Dream Pop. Кто будет открывать выступление Lindemann в Киеве - пока не сообщается.

Напомним, что немецкая индастриал-метал-группа Rammstein в мае этого года представила клип на песню Ausländer, а на днях опубликовала видео, в котором показано как проходили его съемки. Композиция вошла в новый альбом коллектива, который вышел 17 мая.

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Все по теме:

Музыка, Rammstein, Клип, Тилль Линдеманн, Steh auf, Петер Тэгтгрен.
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