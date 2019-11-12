Группа Rammstein поделилась видео со съемок клипа "Ausländer" (Видео)

Новости культуры:Клип снимался в Южной Африке.

Немецкая индастриал-метал-группа Rammstein в мае этого года представила клип на песню Ausländer, а на днях опубликовала видео, в котором показано как проходили его съемки.

Композиция вошла в новый альбом коллектива, который вышел 17 мая.

Клип, режиссером которого выступил Йорн Хайтманн, снимался в Южной Африке. По сюжету участники группы попадают на экзотический остров и знакомятся с населяющим его народом.

Видео на немецком языке, русские субтитры можно подключить в настройках.

Напомним, что немецкий певец Тилль Линдеманн, который является бессменным вокалистом популярной группы Rammstein, попал в неприятную ситуацию. Из-за конфликта артист ударил сторонника и сломал ему челюсть.