Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику

Новости шоу бизнеса: Немецкий певец Тилль Линдеманн, который является бессменным вокалистом популярной группы Rammstein, попал в неприятную ситуацию.

Из-за конфликта артист ударил сторонника и сломал ему челюсть.

Как сообщает издание Вild, инцидент произошел в одном из отелей немецкого города Мюнхен. Там Тилль Линдеманн и музыканты его группы поселились на время концерта. Вечером артист решил отдохнуть в компании двух друзей, заняв неприметное место в баре. Однако уединиться им не удалось.

Один из туристов из Гамбурга узнал звезду рок-музыки и попросил фото с солистом Rammstein. Получив отказ от Тилля Линдеманна, мужчина не успокоился и начал нагло оскорблять подругу артиста. Знаменитый рокер сразу же начал требовать извинений перед женщиной. В результате, спор между Тиллем Линдеманном и туристом завершился дракой. Певец несколько раз ударил поклонника, после чего он упал.

На место инцидента приехали правоохранители, которые зафиксировали факт драки. Медики, приехавшие в гостиницу, диагностировали у сторонника Тилля Линдеманна перелом челюсти. Сейчас сам солист Rammstein не комментирует скандальный инцидент и продолжает свое турне.