Скачать
Среда, 12.06.2019
Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Когда дополнительная сессия ВНО-2019
Когда дополнительная сессия ВНО-2019
Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
"Относитесь с уважением": автор сериала "Чернобыль" обратился с просьбой к туристам
Автор сериала "Чернобыль" обратился с просьбой к туристам

Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику

Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику
20:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Немецкий певец Тилль Линдеманн, который является бессменным вокалистом популярной группы Rammstein, попал в неприятную ситуацию.

Из-за конфликта артист ударил сторонника и сломал ему челюсть.

Как сообщает издание Вild, инцидент произошел в одном из отелей немецкого города Мюнхен. Там Тилль Линдеманн и музыканты его группы поселились на время концерта. Вечером артист решил отдохнуть в компании двух друзей, заняв неприметное место в баре. Однако уединиться им не удалось.

Один из туристов из Гамбурга узнал звезду рок-музыки и попросил фото с солистом Rammstein. Получив отказ от Тилля Линдеманна, мужчина не успокоился и начал нагло оскорблять подругу артиста. Знаменитый рокер сразу же начал требовать извинений перед женщиной. В результате, спор между Тиллем Линдеманном и туристом завершился дракой. Певец несколько раз ударил поклонника, после чего он упал.

Rammstein презентовал клип к новой песне "Ausländer" (Видео)

На место инцидента приехали правоохранители, которые зафиксировали факт драки. Медики, приехавшие в гостиницу, диагностировали у сторонника Тилля Линдеманна перелом челюсти. Сейчас сам солист Rammstein не комментирует скандальный инцидент и продолжает свое турне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Rammstein, Инцидент, Певец, Тилль Линдеманн, Группа Rammstein.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
В Марьинке уже практически нет &quot;серой зоны&quot;: ВСУ расположились вплотную у Донецка
ВСУ расположились вплотную у Донецка
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Made by Sport: герцог Сассекский организовал благотворительную кампанию
Made by Sport: герцог Сассекский организовал благотворительную кампанию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь