Rammstein презентовал клип к новой песне "Ausländer" (Видео)

Одноименный диск Rammstein, уже седьмой в коллекции группы, вышел 17 мая.
Песня Ausländer ("Иностранец") стала одной из самых успешных на диске. В ней лидер группы Тилль Линдеманн поет о возможностях и удовольствиях, которые открывает путешественникам знание других языков. Премьера клипа состоялась в 20:00 на YouTube-канале Rammstein.
Как сообщалось ранее, всего в трек-лист нового альбома Rammstein вошло 11 треков, среди которых уже также есть клипы Deutschland и Radio.
Стоит отметить, что это первая пластинка группы Rammstein за последние десять лет - предыдущий альбом Liebe ist für alle da увидел свет в 2009 году.