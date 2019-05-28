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Rammstein презентовал клип к новой песне "Ausländer" (Видео)

Rammstein презентовал клип к новой песне "Ausländer" (Видео)
22:00 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Немецкие индастриал-металлисты Rammstein 28 мая презентовали клип к песне Ausländer из нового альбома.

Одноименный диск Rammstein, уже седьмой в коллекции группы, вышел 17 мая.

Песня Ausländer ("Иностранец") стала одной из самых успешных на диске. В ней лидер группы Тилль Линдеманн поет о возможностях и удовольствиях, которые открывает путешественникам знание других языков. Премьера клипа состоялась в 20:00 на YouTube-канале Rammstein.

Как сообщалось ранее, всего в трек-лист нового альбома Rammstein вошло 11 треков, среди которых уже также есть клипы Deutschland и Radio.

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Стоит отметить, что это первая пластинка группы Rammstein за последние десять лет - предыдущий альбом Liebe ist für alle da увидел свет в 2009 году.

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Rammstein, Премьера, Клип, Песня, Трек, Ausländer.
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