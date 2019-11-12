Sonya Kay презентовала клип "Ходимо", который снимали в Киеве (Видео)

Новости культуры:Режиссерами ролика выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

Украинская певица Sonya Kay презентовала клип на новую песню "Ходимо". Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работал электронный дуэт Ost&Meyer.

Режиссерами ролика выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой "Антитіла", TamerlanAlena и многими другими.

Съемки видео проходили в Киеве.

"Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. В этот раз мы ездили в лимузине по воде, а на яхте гоняли по улицам Киева, с десятью патрульными машинами и перекрытием улиц", - поделилась Sonya Kay.

Напомним, что украинский певец Макс Барских анонсировал выход нового альбома. Премьера шестого полноформатного LP музыканта, который будет называться "1990" состоится в рамках второго мирового тура NEZEMNAYA 2020.