Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Новости культуры:Фото нового состава появилось на странице группы в Instagram.

В составе украинской группы The Hardkiss, показавшей вампирскую историю в клипе "Жива", произошли изменения - коллектив сменил барабанщика, а также обнародовал имя того, кто был все это время по маской "Кричи" (Kreechy). Фото нового состава появилось на странице группы в Instagram.

В частности, во время выступлений The Hardkiss пять лет за ударной установкой находился бывший барабанщик группы MORTON Дмитрий Смотров, сейчас же его место занял бывший участник "СКАЙ" Евгений Кибелев.

"Новая история The Hardkiss. Приветствуем в составе группы барабанщика Евгения Кибелева. Спасибо Дмитрию Смотрову за годы классного сотрудничества, а с "Кричи" мы еще непременно встретимся", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 5 Ноя 2019 в 3:02 PST

В свою очередь, Дмитрий Смотров в соцсети поблагодарил The Hardkiss за ценный опыт и пережитые вместе эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Smotrov (ex - Kreechy (@dimonaizer) 5 Ноя 2019 в 3:25 PST

"Все течет и все меняется. У каждой истории есть свое начало и свой конец. Тайное рано или поздно становится явным! И эта история подошла к завершению. Пять лет мы были вместе так близко, и в то же время далеко друг от друга! Все то, что я так бережно от вас хранил - больше не является секретом! Я благодарен The Hardkiss за бесценный опыт и пережитые эмоции вместе! Кричи пора улетать домой, на свою планету, а я тем временем открыт к новым предложениям и творческому сотрудничеству", - написал Смотров.