Это космос: в сети появился анонс нового альбома Макса Барского (Видео)

Новости культуры:Украинский певец Макс Барских анонсировал выход нового альбома.

Премьера шестого полноформатного LP музыканта, который будет называться "1990" состоится в рамках второго мирового тура NEZEMNAYA 2020.

Презентация новых треков из нового альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке.

"1990 - это год моего рождения и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: "Туманы", "Семь", "1990". Песни из нового альбома все еще наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание", - комментирует будущую премьеру Барских.

Дата релиза лид-сингла альбома будет объявлена в ближайшее время.