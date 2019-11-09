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Смысл во всем: представлен "Земной" альбом Артема Пивоварова (Видео)

Смысл во всем: представлен "Земной" альбом Артема Пивоварова (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Вчера, 8 ноября, был презентован четвертый студийный альбом украинского певца.

Артем Пивоваров, который сейчас усердно готовится к двухдневному сольному концерту в Киеве, порадовал своих фанатов очередным музыкальным альбомом под названием "Земной".

Четвертый альбом стал продолжением предыдущих концептуальных альбомов "Стихия воды" и "Стихия огня".

В новый студийный альбом вошли такие известные песни Пивоварова как "2000", "Карма", а также совместная композиция с певицей Елкой "В каждом из нас".

Maruv презентовала огненный клип на песню "To Be Mine" из нового альбома (Видео)

Как комментирует сам Артем, то "альбом "Земной" о простом и важном. Альбом о единстве, свободе, любви и о людях в целом. Новый этап, новая жизнь, новое перевоплощение. У каждой из песен своя история. У каждой из песен своя жизнь. И мы верим в то, что новые жизни и истории будут рождаться у новых людей при прослушивании этих композиций. Земной - это путешествие по миру. Земной - это дом. Земной - это первозданная любовь".

Как сообщалось ранее, украинский певец Артем Пивоваров выпустил клип на песню "2000", которую можно прослушать на украинском и русском языках.

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Новый альбом, Видео, Артем Пивоваров, Украинский певец, Земной.
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