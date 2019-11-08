Maruv презентовала огненный клип на песню "To Be Mine" из нового альбома (Видео)

Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года. Ранее Maruv выпустила очень пикантный клип на песню "Между нами". Кроме того, вышла совместная композиция Maruv и Jah Khalib "По льду".