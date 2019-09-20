Назад в 2000-е: Артем Пивоваров выпустил клип нового хита (Видео)

Новости культуры:Режиссером ролика выступил Тарас Голубков.

Артем Пивоваров презентовал новую песню "2000", а также клип на нее. Трек вышел на двух языках: русском и украинском.

Героями видео стали участники проекта "Топ-модель по-украински" Сергей Стоун и Мальвина, а также судья этого сезона Вова Демчинский (Dastich Fantastich), который также поучаствовал в создании образа певца.

Съемка длилась более 10-ти часов. Режиссером выступил Тарас Голубков, который снимал последние видеоработы Артема.

"Во время работы над песней мы решили немного поэкспериментировать с аранжировкой и попробовать собрать все лучшее из музыки тех времен, ведь в ней сочетаются много музыкальных особенностей, присущих началу 2000-х. Самые яркие мои воспоминания и воспоминания моей команды, друзей связаны с двухтысячными, поэтому эта песня о нас, о нашей юности. Машина символизирует время, которое проходит, а музыка уносит нас в воспоминания", – рассказал исполнитель.