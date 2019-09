Тройная премьера: Селин Дион представила три песни с нового альбома (Видео)

Новости культуры:Селин Дион презентовала сразу три песни из нового альбома Courage

Канадская певица Селин Дион представила сразу три новых песни - Imperfections, Lying Down и Courage.

Композиции войдут в новый альбом исполнительницы Courage, релиз которого запланирован на 15 ноября.

Песня Imperfections написана в соавторстве с продюсером Dallas K и певцом LAUV, известного хитом I Like Me Better. В записи трека Lying Down приняли участие Дэвид Гетта, Джорджио Туинфорт и Сиа. К синглу Courage приложил руку Стефан Моккио, уже работавший с Дион над песней A New Day Has Come.

Напомним, Courage станет двенадцатым англоязычным альбомом Селин Дион и первым за три года.