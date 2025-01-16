Не верит пропаганде. Куда пропал и что говорит о войне легенда советских фильмов Басилашвили

Актеру уже 90 лет, но он продолжает заниматься любимым делом

Многие российские актеры не бояться критиковать путинский режим, который начал против Украины жестокую войну. В этом списке оказался главный "злодей" советского кино Алексаедр Филиппенко, а также его коллега по сериалу "Мастер и Маргарита" Олег Басилашвили.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал советский актер и чем занимается. Мы также узнали, что Олег Басилашвили думает касательно войны в Украине.

Чем прославился Олег Басилашвили и где актер сейчас

Советский актер Олег Басилашвили родился в 1934 году в Москве, но первые годы войны провел в эвакуации в Тбилиси. В 1956 году Олег окончил Школу-студию МХАТ, переехал в Ленинград, где работал в местном театре им. Ленинского комсомола.

Олег Басилашвили в молодости

Его карьера начала стремительно развиваться, со второй половины 1960-х годов Басилашвили стал одним из ведущих актеров театра. Параллельно он строил карьеру в кинематографе.

Олег Басилашвили снялся в около 100 фильмах

Олег Басилашвили снялся почти в 100 кинолентах, среди которых: "Служебный роман", "Сонька Золотая Ручка", "Ликвидация", "Романовы. Венценосная семья", а одной из его знаковых ролей стал Воланд в сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита".

Олег Басилашвили в роли Воланда в сериале "Мастер и Маргарита"

В сентябре 2024 года Басилашвили исполнилось 90 лет и он все еще занимается любимым делом. Из кино актер ушел в 2018 году, но продолжает выходить на сцену Большого драматического театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Вместе с женой он живет в элитном поселке Репино на берегу Финского заливе, на своей даче.

Как Олег Басилашвили выглядит сейчас

Что Олег Басилашвили говорит о войне в Украине

Легендарный актер, несмотря на то, что остался и работает в России, не поддается пропаганде и критикует развязанную Путиным войну против Украины. В 2017 году Олег Басилашвили заявил, что стыдится России.

По его словам, конфликт на Донбассе и проблема Крыма была вызвана нагнетанием ненависти и что Россия должна следовать в русле нравственности, а не громыхать оружием и запугивания всех и вся.

"Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей…", — говорил советский актер.

За такую позицию "Воланд" попал в "белый список" Украины, и по состоянию на январь 2024 года сохранил свое место в перечне.

Олег Басилашвили продолжает играть в театре

Когда началась полномасштабная война, звезда сериала "Мастер и Маргарита" заявил, что очень этим обеспокоен, поскольку не раз бывал в Киеве и любит народ Украины. Он призвал наших людей сохранять спокойствие и заявил, что его отношение к Украине не изменилось. Но по мнению Олега Басилашвили, "СВО" не завершится, это невозможно, поскольку "на переправе коней не меняют".

В одном из своих интервью советский актер заявил, что российские СМИ не доносят народу полную картину происходящих событий, он не понимает, кого и от чего оккупанты защищают на территории Украины.

"Думаю, нам не сообщают всей правды об этом. А раз не сообщают, значит, что-то мы делаем не совсем правое", — подчеркнул Басилашвили.

Олег Басилашвили осудил войну и не верит пропаганде

Также он не верит в то, что власть в Украине захватили бандеровцы, как это говорят пропагандисты, его настораживает это вранье, поскольку оно преследует какие-то нехорошие цели. Еще "Воланд" возразил, что на территории Украины в отношении русских проводится геноцид и этнические чистки.

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