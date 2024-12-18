Пережила домашнее насилие, аборты и онкологию: как изменилась звезда 90-х Салтыкова и что говорит о войне

Ирина попала в шоу-бизнес благодаря своему экс-супругу

Секс-символ 90-х годов Ирина Салтыкова, как и Алена Апина, продолжают заниматься творческой карьерой. Хотя в шоу-бизнес артистка попала случайно, удачно выйдя замуж, но после развода смогла добиться высот в карьере.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба Ирины Салтыковой, которую называли одной из самых красивых певиц. Мы узнали, что артистка говорит касательно войны.

Как изменилась Ирина Салтыкова и что о ней известно

Ирина Салтыкова приехала покорять Москву сразу после окончания строительного техникума в Туле. Однако выступать на сцене она не мечтала, но так распорядилась судьба. Во время отдыха в Соче на Ирину обратил внимание Виктор Салтыков, который на тот момент выступал в группе "Форум" и был весьма популярным.

В 1987 году они сыграли свадьбу, а через год Салтыкова уже входила в состав группы "Мираж". Но через 6 месяцев она покинула группу, поскольку у нее уже от Виктора была дочь Алиса, которая сильно заболела.

Ирина Салтыкова в молодости

Денег семье не хватало, поэтому Ирина в 1993 году пошла в бизнес и стала совладелицей торговых павильонов. Бизнес был довольно востребованным, но быстро закрылся, поскольку у Ирины начались проблемы с мужем. Пара обвиняла друг друга в изменах, Виктор пристрастился к алкоголю и даже стал подымать на Ирину руку, поэтому она решила развестись.

Ирина Салтыкова с бывшим мужем и дочкой

Позже, в одном из интервью, Салтыкова призналась, что муж заставил ее дважды сделать аборт. А когда они развелись и Ирина осталась одна с маленьким ребенком, то у нее обнаружили онкологию. Ей на ранней стадии диагностировали рак шейки матки и провели операцию, о которой она не рассказывала даже родным.

Ирина Салтыкова пережила два аборта и онкологию

Где сейчас Ирина Салтыкова и что говорит о войне

Личная жизнь у Ирины так и не сложилась, несмотря на то, что у нее было много поклонников. По словам артистки, после развода у нее было всего два долгосрочных романа. Ирина шесть лет встречалась с женатым политиком и была в отношениях с представителем криминального мира, который употреблял наркотики.

Ирина Салтыкова поддерживает войну против Украины

Сейчас секс-символ 90-х годов живет сама в собственном доме. К ней иногда приезжает дочь Алиса, которая также стала певицей и даже записала кавер на мамин хит "Серые глаза". Живет девушка на две страны: Россию и Великобританию.

Ирина Салтыкова вместе с дочерью Алисой

Ирина Салтыкова периодически появляется в телепроектах, а также выступает на ретро-концертах и частных мероприятиях. В сентябре этого она певица во время эфира передачи "Битва поколений" даже поскандалила с Ольгой Бузовой, назвав ее "выскочкой".

Как Ирина Салтыкова выглядит сейчас

Что касается войны, то Салтыкова не делала публичных заявлений, но поддерживает диктаторский режим Путина и войну против Украины. В 2016 году Ирина выступала с концертами в аннексированном Крыму, а в июне 2022 года артистка на День России выступила в оккупированном Энергодаре в Запорожской области.

Ирина Салтыкова выступала в оккупированном Крыму и Энергодаре

"Телеграф" писал ранее, как изменилась внешность путинистки Ирины Аллегровой за годы карьеры. Поклонники подозревают ее в пластических операциях.