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Рада аннексии Крыма и хвалит Путина: что говорит о войне "Констанция" Ирина Алферова

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Ирина Алферова - любительница диктатора Путина
Ирина Алферова - любительница диктатора Путина. Фото Коллаж "Телеграфа"

73-летняя актриса восхваляет пропагандиста Соловьева

Актриса, известная по роли Констанции в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", на старости лет поддержала убийства украинцев. Ирина Алферова открыто признается в любви российскому диктатору.

Путинистка доверяет пропагандистам, особенно смотрит Соловьева. "Телеграф" рассказывает, что говорит Ирина Алферова о вторжении своей страны-агрессорши в Украину, где не раз гастролировала со спектаклями.

Что говорит о войне Ирина Алферова

В 2014 году актриса заявила о своей поддержке российского диктатора Путина и его агрессивную политику по отношению к Крыму и Украине. Алферова радовалась аннексии полуострова. "Если говорить о Крыме, да, я рада этому событию. Путин сделал все грамотно. Если бы не он, там была катастрофа. Сейчас начинают приводить в порядок", — заявляла путинистка.

владимир путин ирина алферова

Тогда же Ирина Алферова сказала, что пойдет за Путиным "куда угодно": "Я люблю Россию и Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно, и пойду за ним куда угодно".

Кроме того, артистка честно призналась, что доверяет пропагандистским СМИ, часто смотрит украинофоба Соловьева. "И я скажу вам: доверяю нашему телевидению, и не только в ситуации из Крыма. К примеру, люблю программы Владимира Соловьева. Мне он нравится как ведущий, и я ему верю. Люблю наблюдать диспут умных людей", — ляпнула она.

Владимир Мединский ирина алферова
Алферова с советником Путина Мединским

В 2015 году артистка собиралась в Киев и Одессу с гастролями, но эти планы пришлось отменить из-за ее скандальных высказываний. "Накануне наших гастролей в Украине, мне звонит продюсер спектакля и говорит, что поездку придется отменить: меня, скорее всего, не пропустят в киевском аэропорту! Чтобы избежать громкого скандала, лучше вообще не ехать … Но я никогда не говорила ничего плохого ни об Украине, ни о нынешней киевской власти!", — жалелась тогда актриса.

В 2017 году СБУ запретила въезд ряду российских артистов-путинистов, в списке была и Алферова. Также она находится в базе "Миротворец".

ирина алферова миротворец
Фото: myrotvorets.center/criminal/alferova-irina-ivanovna

Добавим, что Алферова была замужем за Александром Абдуловым (с 1976 по 1993 год). У путинистки есть дочь от первого брака — актриса Ксения Алферова.

ирина алферова Александр Абдулов Ксения Алферова
Алферова была замужем за Абдуловым, есть дочь Ксения

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#Война #Владимир Путин #Ирина Алферова