Четыре внука от двух детей: где живут и как выглядят наследники Григория Чапкиса (фото)

Самой старшей внучке покойного хореографа - 43 года

Народный артист Украины Григорий Чапкис, умерший в июне 2021 года, подарил миру большое наследие, которое оставил не только отечественной культуре, но и своим детям. Все они пошли по стопам выдающегося хореографа и стали мастерами своего дела.

Сегодня дочь и сын танцора, 66-летняя Лилия и 45-летний Грег, живут заграницей. Там наследники Чапкиса построили свою личную и профессиональную жизнь. Они являются учредителями танцевальных школ под названием "Чапкис бенд".

Лилия Чапкис воспитала двух дочек

Лилия владеет балетной студией в итальянском городе Ареццо. Она была замужем за артистом оперетты Евгением Сафрончиком.

Лилия Чапкис. Фото: instagram.com/lilia_chapkis

В 1981 году у них родилась дочь Анна, которая впоследствии стала известной в Италии моделью и актрисой кино и телевидения. Ей было 13 лет, когда ее родители покинули Киев.

Лилия с дочерью Анной Сафрончик. Фото: instagram.com/annasafroncik

Анна Сафрончик. Фото: instagram.com/annasafroncik

Младшая дочь Лилии, 31-летняя Виктория, так же пошла по стопам дедушки и посвятила себя хореографии. Известно, что внучка Григория Чапкиса, которая живет и работает в Италии, училась в Киевской хореографической академии.

Анна с сестрой Викторией. Фото: instagram.com/lilia_chapkis

Виктория Чапкис. Фото: instagram.com/viky_chapkis

Грег Чапкис — счастливый отец двух сыновей

Сын Григория Чапкиса давно проживает и работает в США. Хореограф владеет собственной хип-хоп-студией в Сан-Франциско.

Грег Чапкис. Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег женат на американке по имени Эмбер и воспитывает двоих сыновей — Николая, которому в ноябре исполнилось 16 лет, и 8-летнего Максима.

Эмбер Чапкис с сыновьями Николаем и Максимом. Фото: instagram.com/amberchapkis

Напомним, что лишь спустя три года на могиле Григория Чапкиса был установлен памятник. Ранее "Телеграф" писал, где похоронен судья "Танцев со звездами".