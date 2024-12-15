Четыре внука от двух детей: где живут и как выглядят наследники Григория Чапкиса (фото)
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Самой старшей внучке покойного хореографа - 43 года
Народный артист Украины Григорий Чапкис, умерший в июне 2021 года, подарил миру большое наследие, которое оставил не только отечественной культуре, но и своим детям. Все они пошли по стопам выдающегося хореографа и стали мастерами своего дела.
Сегодня дочь и сын танцора, 66-летняя Лилия и 45-летний Грег, живут заграницей. Там наследники Чапкиса построили свою личную и профессиональную жизнь. Они являются учредителями танцевальных школ под названием "Чапкис бенд".
Лилия Чапкис воспитала двух дочек
Лилия владеет балетной студией в итальянском городе Ареццо. Она была замужем за артистом оперетты Евгением Сафрончиком.
В 1981 году у них родилась дочь Анна, которая впоследствии стала известной в Италии моделью и актрисой кино и телевидения. Ей было 13 лет, когда ее родители покинули Киев.
Младшая дочь Лилии, 31-летняя Виктория, так же пошла по стопам дедушки и посвятила себя хореографии. Известно, что внучка Григория Чапкиса, которая живет и работает в Италии, училась в Киевской хореографической академии.
Грег Чапкис — счастливый отец двух сыновей
Сын Григория Чапкиса давно проживает и работает в США. Хореограф владеет собственной хип-хоп-студией в Сан-Франциско.
Грег женат на американке по имени Эмбер и воспитывает двоих сыновей — Николая, которому в ноябре исполнилось 16 лет, и 8-летнего Максима.
Напомним, что лишь спустя три года на могиле Григория Чапкиса был установлен памятник. Ранее "Телеграф" писал, где похоронен судья "Танцев со звездами".