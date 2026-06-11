Актер Валентин Томусяк впервые раскрыл, почему не воюет (видео)

43-летний артист впервые признался, имеет ли бронь от призыва

Украинский актер Валентин Томусяк, который вместе с женой Екатериной Тышкевич впервые станут родителями, откровенно рассказал о военном учете.

В свежем интервью Алине Доротюк 43-летний артист признался, имеет ли защиту от мобилизации. По словам Томусяка, сейчас он официально забронирован от призыва. Несмотря на это, актер постоянно испытывает напряжение.

"Да, сейчас я забронирован. Но смотри, если раньше выходил и я тот "Резерв" открывал изредка, то сейчас я перед тем, как выйти, сначала открываю "Резерв+", смотрю, что все подтянулось", — поделился Валентин.

Он добавил, что документы у него проверяют довольно часто, поскольку он регулярно ездит на гастроли по разным городам Украины. Слова мужа подтвердила и Екатерина Тышкевич.

Актриса отметила, что они пытаются своевременно обновлять все данные и строго соблюдать правила, однако постоянные изменения в законодательстве создают дополнительные трудности для контроля. "Сейчас, особенно когда беременность, я очень волнуюсь", — призналась Екатерина.

Напомним, ранее Валентин Томусяк попал в громкий скандал, когда Министерство культуры и информационной политики ошибочно внесло его в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Впоследствии эту ошибку исправили и принесли извинения актеру.

Кадр из сериала "Следователь"

Ранее сообщалось, что у украинского актера Алексея Гнатковского есть бронь от мобилизации.