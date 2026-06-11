Укр

Актер Валентин Томусяк впервые раскрыл, почему не воюет (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Валентин Томусяк Новость обновлена 11 июня 2026, 14:41
Валентин Томусяк. Фото instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

43-летний артист впервые признался, имеет ли бронь от призыва

Украинский актер Валентин Томусяк, который вместе с женой Екатериной Тышкевич впервые станут родителями, откровенно рассказал о военном учете.

В свежем интервью Алине Доротюк 43-летний артист признался, имеет ли защиту от мобилизации. По словам Томусяка, сейчас он официально забронирован от призыва. Несмотря на это, актер постоянно испытывает напряжение.

"Да, сейчас я забронирован. Но смотри, если раньше выходил и я тот "Резерв" открывал изредка, то сейчас я перед тем, как выйти, сначала открываю "Резерв+", смотрю, что все подтянулось", — поделился Валентин.

Валентин Томусяк Екатерина Тышкевич
Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Он добавил, что документы у него проверяют довольно часто, поскольку он регулярно ездит на гастроли по разным городам Украины. Слова мужа подтвердила и Екатерина Тышкевич.

Актриса отметила, что они пытаются своевременно обновлять все данные и строго соблюдать правила, однако постоянные изменения в законодательстве создают дополнительные трудности для контроля. "Сейчас, особенно когда беременность, я очень волнуюсь", — призналась Екатерина.

Напомним, ранее Валентин Томусяк попал в громкий скандал, когда Министерство культуры и информационной политики ошибочно внесло его в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Впоследствии эту ошибку исправили и принесли извинения актеру.

Валентин Томусяк
Кадр из сериала "Следователь"

Ранее сообщалось, что у украинского актера Алексея Гнатковского есть бронь от мобилизации.

Теги:
#Мобилизация #Бронь #Екатерина Тышкевич #Валентин Томусяк