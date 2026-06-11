Актор Валентин Томусяк вперше розкрив, чому не воює (відео)

43-річний артист вперше зізнався, чи має бронь від призову

Український актор Валентин Томусяк, який разом із дружиною Катериною Тишкевич уперше стануть батьками, відверто розповів про військовий облік.

У свіжому інтерв'ю Аліні Доротюк 43-річний артист зізнався, чи має наразі захист від мобілізації. За словами Томусяка, зараз він офіційно заброньований від призову. Попри це, актор постійно відчуває напругу.

"Та, зараз я заброньований. Але дивись, якщо раніше виходив і я той "Резерв" відкривав вряди-годи, то зараз я перед тим, як вийти, спочатку відкриваю "Резерв+", дивлюся, що все підтягнулося", — поділився Валентин.

Він додав, що документи у нього перевіряють доволі часто, оскільки він регулярно їздить на гастролі різними містами України. Слова чоловіка підтвердила і Катерина Тишкевич.

Актриса зазначила, що вони намагаються вчасно оновлювати всі дані та суворо дотримуватися правил, проте постійні зміни в законодавстві створюють додаткові труднощі для контролю. "Зараз, особливо коли вагітність, я дуже хвилююсь", — зізналася Катерина.

Нагадаємо, раніше Валентин Томусяк потрапив у гучний скандал, коли Міністерство культури та інформаційної політики помилково внесло його до чорного списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Згодом цю помилку виправили та вибачилися перед актором.

Кадр із серіалу "Слідча"

Раніше повідомлялось, що український актор Олексій Гнатковський має бронь від мобілізації.