Про що насправді пісня Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі", яка стала ще популярнішою після його смерті

Ця пісня особливо сподобалась українцям

Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) — видатний український музикант та виконавець, який трагічно загинув у ДТП 2 лютого 2014 року. Його пісня "Люди, як кораблі" давно відома українцям, проте особливу популярність вона набула після смерті артиста.

"Телеграф" розповідає, про що пісня Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі", коли вона вийшла і в якому альбомі.

Філософський маніфест Скрябіна

"Люди, як кораблі" — одна з найглибших і найзнаковіших композицій у творчості гурту "Скрябін". Вона з’явилася у 2005 році та увійшла до альбому "Танго". Особливу популярність і нове звучання цей трек отримав після трагічної загибелі музиканта.

Як казав сам Кузьма, ця пісня — глибоке осмислення людських стосунків, самотності та неможливості повного розуміння між людьми. Головна метафора треку – порівняння людей з кораблями. Вони ніби пливуть разом, можуть перетинатися, але кожен завжди має свій курс та свої якорі.

Пісня "Люди як кораблі" набула нової хвилі популярності після загибелі артиста, адже стала майже пророчою в долі Кузьми. Українці полюбили цю пісню як філософський маніфест Скрябіна. А ще ця композиція свого роду "вічна", оскільки смисли, закладені в ній, не вичерпуються.

До речі, "Люди, як кораблі" — пісня, на яку заспівано найбільше каверів. Найяскравішим із них став кавер гурту "Антитіла", який вперше прозвучав на концерті пам’яті Кузьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співаючому ректору Михайлу Поплавському виповнилося 76 років. Які найпопулярніші пісні молодого орла.