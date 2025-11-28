Співочому ректору Поплавському — 76 років: найпопулярніші пісні юного орла (відео)

Добірка найвідоміших хітів співаючого ректора

Михайло Поплавський – відомий український співак, шоумен та ректор університету культури. За свою кар’єру він встиг і прославитися і оскандалитися. Цього дня, 28 листопада, у співаючого ректора день народженнч — йому виповнилося 76 років.

"Телеграф" підготував добірку найпопулярніших пісень Михайла Поплавського, котрі багато років на слуху українців.

Добірка найпопулярніших пісень Поплавського

Юний орел

Легендарна пісня-символ кінця 90-х та початку 2000-х. Це своєрідний патріотичний гімн про свободу, молодість і силу духу. Пісня, яка стала однією з найвідоміших і найчастіше виконуваних на концертах Михайла Поплавського. Його і самого вже багато років називають "юним орлом" із відсилкою до цієї композиції.

Сало

Культовий гумористичний гімн українському салу — головний хіт Поплавського всіх часів. Пісня вийшла 2004 року і стала справжнім шлягером у репертуарі ректора. Він і через 20 років виконує її на концертах.

Баня

Точна дата релізу цього хіта невідома, проте це також одна із ключових пісень у репертуарі Поплавського. Вона з’явилася на початку нульових та досі звучить на концертах ректора. У композиції оспівується любов до куми та походи з нею в баню.

Моя Україна

Це гарна патріотична пісня, яка часто звучить на різноманітних культурних заходах. Цю композицію Поплавський виконав у дуеті із Наталією Бучинською. У ній оспівується любов до України та всього, що з нею пов’язано.

Приречений на любов

Ця пісня вперше побачила світ у 90-ті, проте вже у 2021 році Поплавський переспівав її на новий лад. Як і багато пісень ректора, ця — теж про кохання.

