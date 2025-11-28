Поющему ректору Поплавскому — 76 лет: самые популярные песни юного орла (видео)

Подборка самых известных хитов поющего ректора

Михаил Поплавский — известный украинский певец, шоумен и ректор университета культуры. За свою карьеру он успел и прославиться и оскандалиться. В этот день, 28 ноября, у поющего ректора день рождения — ему исполнилось 76 лет.

"Телеграф" подготовил подборку самых популярных песен Михаила Поплавского, которые много лет на слуху украинцев.

Подборка самых популярных песен Поплавского

Юний орел

Легендарная песня-символ конца 90-х и начала 2000-х. Это своеобразный патриотический гимн о свободе, молодости и силе духа. Песня, которая стала одной из самых узнаваемых и часто исполняемых на на концертах Михаила Поплавского. Его и самого уже много лет называют "юным орлом" с отсылкой к этой композиции.

Сало

Культовый юмористический гимн украинскому салу — главный хит Поплавского всех времен. Она вышла в 2004 году и стала настоящим шлягером в репертуаре ректора. Он и спустя 20 лет исполняет ее на концертах.

Баня

Точная дата релиза этого хита неизвестна, однако это также одна из ключевых песен в репертуаре Поплавского. Она появилась в начале нулевых и до сих пор звучит на концертах ректора. В композиции воспевается любовь к куме и походы с ней в баню.

Моя Україна

Это красивая патриотическая песня, которая часто звучит на разных культурных мероприятиях. Эту композицию Поплавский исполнил в дуэте с Наталией Бучинской. В ней воспевается любовь к Украине и всему, что с ней связано.

Приречений на любов

Эта песня впервые увидела мир в 90-е, однако уже в 2021 году Поплавский перепел ее на новый лад. Как и многие песни ректора, эта — тоже о любви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит вторая жена и мать единственного сына Поплавского, с которой он был 30 лет. Она всегда была в его тени.